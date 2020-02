Nach Kohleausstieg Woher kommt in Zukunft der Gips?

Geschäftsführer Andreas Hübner sagt, die Nachfrage steige. "Der Gips, der hier im Werk Ellrich produziert wird, findet verschiedene Anwendungen. Einmal natürlich als Bau-Gips, in anderen Fällen als Dentalgips. In der Tierfutterindustrie als Kalziumlieferant und wenn Sie Speisepilze kaufen, braucht man dafür auch Gips, um diese herzustellen."

Nach dem Kohleausstieg wird dieser Gips fehlen, sagt Lars Kothe, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Harzer Gipsunternehmen: "Sechs Millionen Tonnen Rauchgasentschwefelungsgips werden in Zukunft wegfallen." Das entspreche derzeit etwa 60 Prozent des in Deutschland verwendeten Gipses und das müsse durch verschiedene Maßnahmen kompensiert werden.

Kothe denkt dabei vor allem an den Abbau von mehr Natur-Gips – und zwar konkret im Südharz. Hier lagere rund die Hälfte der deutschen Reserven, sagt er. "Wir bräuchten mehr Rohstofffläche, die in Aussicht gestellt wird. Wir reden da über Verfahren, die sich über viele Jahre hinziehen. Da werden im Regelfall Planfeststellungsverfahren erforderlich sein, um eine Rohstoffreserve in Angriff zu nehmen."



Doch bei Naturschützern stößt das auf Widerstand. Beim Gipsabbau werden ganze Berge abgetragen. Burkhard Vogel, Landesgeschäftsführer des BUND, sorgt sich um den Erhalt der Gipskarst-Landschaft im Südharz: "Diese Landschaft ist tatsächlich einzigartig. Wir haben hier das größte oberflächlich anstehende Gipsvorkommen in Mitteleuropa. Wir haben eine besondere klimatische Situation, weil warmes Klima mit atlantisch feuchtem Klima zusammenstößt."