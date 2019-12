Immobilienatlas Preise für Immobilien steigen weiter stark

In München selbst waren es 9.500 Euro, in Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart je 5.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Am günstigsten waren Häuser in den Landkreisen Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt mit 490 Euro je Quadratmeter und im Kyffhäuserkreis in Thüringen mit 410 Euro. Der Bundesdurchschnitt lag bei 1.750 Euro. Seit 2009 stiegen die Preise für freistehende Eigenheime um 4,3 Prozent jährlich.



Die Eigentumswohnungen legten im Schnitt um 4,4 Prozent zu. Am teuersten sind Wohnungen in München mit 7.150 Euro pro Quadratmeter. Auf Sylt müssen 6.350 Euro bezahlt werden. Der mittlere Preis lag 2018 bei 1.550 Euro.