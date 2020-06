In der Krise konnten Unternehmer Michael Heitkötter um Hilfe bitten. Der Leipziger Berater sucht nach Strategien und nach neuen Produkten. Als wegen der Corona-Pandemie alle Messen abgesagt wurden, hat Heitkötter zum Beispiel einen Messebauer beraten: "Und was wir dann gemacht haben, wir haben Corona-Schutzmaßnahmen entwickelt. Also so Spuckschutz für Tresen und so weiter."