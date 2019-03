Professor Dr. Oliver Holtemöller, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle: "Wir gehen arbeitsteilig vor. Es gibt etwa zehn Arbeitsgruppen, die sich jeweils detailliert mit spezifischen Teilbereichen beschäftigen. So gibt es etwa Gruppen, die sich mit dem Arbeitsmarkt, den Investitionen oder der wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum beschäftigen. Die Arbeit in den einzelnen Gruppen wird von der fünfköpfigen Federführung koordiniert, die alles in einen konsistenten Zusammenhang bringt. Am Ende wird das gesamte Gutachten in einer gemeinsamen Lesung von vorne bis hinten noch einmal abgestimmt."