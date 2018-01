Deutsche Autokonzerne sollen nicht nur Abgas-Tests an Affen, sondern auch an Menschen finanziert haben. Das schreiben "Süddeutsche Zeitung" und "Stuttgarter Zeitung". Beide berufen sich auf einen im Jahr 2016 veröffentlichten Report der Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT).



Der Verein wurde von den Konzernen VW, Daimler und BMW gegründet und hat den Berichten zufolge eine "Kurzzeit-Inhalationsstudie mit Stickstoffdioxid bei gesunden Menschen" gefördert. Für die Studie hatten 25 junge und gesunde Menschen über mehrere Stunden Stickoxid in unterschiedlichen Konzentrationen eingeatmet. Anschließend wurden sie an einem Institut des Uniklinikums Aachen untersucht. Wie aus der Studie hervorgeht, konnte keine Wirkung festgestellt werden.