Die Zeche Prosper-Haniel war die letzte in Deutschland, in der noch Steinkohle gefördert wurde. Bildrechte: dpa

Rund 200 Jahre lang war in Deutschland industriell Steinkohle abgebaut worden. Der Abbau von Steinkohle war lange ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland, ganz besonders für das Ruhrgebiet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts arbeiteten rund 400.000 Bergleute in der Region. In den 1950er-Jahren wurdne mehr als 150 Millionen Tonnen pro Jahr an Steinköhle gefördert. In diesem Jahr waren noch etwa 2,6 Millionen Tonnen.