Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2019 495,4 Millionen Euro um. Adler beschäftigte zuletzt 3.350 Mitarbeiter und betreibt 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland. In Mitteldeutschland gibt es insgesamt 19 Adler-Filialen, etwa in Leipzig, Dresden oder Magdeburg. Die ausländischen Töchter seien nicht von der Insolvenz betroffen, hieß es.