Nach Volkswagen zieht jetzt auch Daimler personelle Konsquenzen aus dem Skandal um Schadstoffstests an Affen. Der Stuttgarter Autobauer stellt den Mitarbeiter, der Daimler im Vorstand der Lobbyvereinigung EUGT vertreten hat, mit sofortiger Wirkung frei.

Der Vorstand habe die Freistellung am Mittwoch beschlossen, teilte Daimler mit. "Wir werden den Sachverhalt lückenlos aufklären und sicherstellen, dass sich derartige Vorgänge nicht wiederholen." Am Vortag hatte Volkswagen bereits seinen Cheflobbyisten Thomas Steg beurlaubt. BMW hat sich bislang nicht zu möglichen Folgen geäußert.

Beim dritten EUGT-Mitbegründer, BMW, wird es keine Entlassung oder Beurlaubung geben. Der Mitarbeiter, der den Münchner Autokonzern von 2011 bis 2015 als Referent in der Lobby-Initiative EUGT vertreten hatte, behält seinen Job. Der Mann bleibt Mitarbeiter der BMW Group, werde nur vorerst auf eigenen Wunsch von seinen aktuellen Aufgaben im Bereich von urbaner Mobilität und Kommunen befreit, teilte BMW in München mit.

Er habe glaubhaft versichert, dass er EUGT-Tierversuche kritisch hinterfragt habe. BMW habe an den Studien nicht mitgewirkt. In der laufenden Untersuchung gelte für den Mitarbeiter die Unschuldsvermutung. "Gleichzeitig steht die BMW Group zu ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern", sagte ein Sprecher.

2007 hatten die Autobauer VW, Daimler, BMW und der Zulieferer Bosch die gemeinsame Lobbyorganisation EUGT (Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor) gegründet. Die EUGT gab wissenschaftliche Studien in Auftrag, in denen unter anderen Gesundheitsgefahren von Dieselabgasen an Affen getestet werden sollten.