Die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) fordern eine Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik. Sie gehe alle Menschen in Europa etwas an, nicht nur Bäuerinnen und Bauern, sagte die Stiftungsvorsitzende Barbara Unmüßig bei der Vorstellung des gemeinsam erstellten "Agrar-Atlas 2019" am Mittwoch in Berlin. Die Agrarpolitik müsse raus aus der Nische.