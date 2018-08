Die FDP will die Bundesregierung notfalls per Untersuchungsausschuss dazu zwingen, das Gutachten des Bundesrechnungshofs zu Air Berlin offenzulegen. Fraktionsvize Michael Theurer sagte MDR AKTUELL, das bisherige Vorgehen nähre den Verdacht, dass hier kein reiner Tisch gemacht werde. Theurer warf Kanzlerin Angela Merkel vor, ihr Versprechen gebrochen zu haben. Sie hatte während des Wahlkampfes zur Bundestagswahl versprochen, dass der Überbrückungskredit für die Airline die Steuerzahler nichts kosten werde.

Nun droht laut FDP-Fraktionsvize Theurer aber ein Verlust von mehr 75 Millionen Euro. Hinzu kämen noch Versicherungsbeiträge und Steuerschulden. Mehrere Medien berichten, dass der Bundesrechnungshof seine Prüfung der Air-Berlin-Pleite bereits im Juli abgeschlossen hat. Die Ergebnisse lägen jedoch unter Verschluss. Die Prüfer begründen in einem Schreiben an die Haushaltspolitiker des Bundestages, dass eine Veröffentlichung der Inhalte "der Bundesrepublik Deutschland Schaden zufügen kann". FDP-Fraktionsvize Theurer betonte, mit einer solchen Aussage wolle man sich nicht abspeisen lassen. Mit einem Ausschuss könne immerhin erreicht werden, dass die Abgeordneten die Unterlagen vertraulich einsehen könnten.

Vor fast einem Jahr meldete die zweitgrößte deutsche Airline Insolvenz an. Die Bundesregierung hatte sich im vergangenen Sommer für einen umstrittenen Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro an Air Berlin entschieden. Experten warfen der Regierung vor, hiermit den Wettbewerb zu verzerren. Eigentlich sollte er spätestens Mitte Januar mit Erlösen aus dem Verkauf von Unternehmensteilen zurückgezahlt werden. Wie eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums in dieser Woche mitteilte, wurde bislang nur knapp die Hälfte des Darlehens zurückgezahlt. Air Berlin ging an Lufthansa als auch Easyjet, fast alle einstigen Air-Berlin-Beschäftigten mussten sich neu bewerben. Arbeitsplätze gesichert hatte der Kredit damit nicht.