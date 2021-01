Sie machen auf. So zumindest lautet die Ankündigung einer wachsenden Gruppe in den sozialen Netzwerken. Hier planen Einzelhändler, Gastronomen, Fitnesstrainer, Friseure und Co., ihre Türen am 11. Januar wieder für Kundschaft zu öffnen – trotz Lockdown und weiterhin hohen Infektionszahlen. Unter dem Hashtag "wirmachenauf" organisieren sie sich.