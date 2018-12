Der Discounter Aldi Nord schreibt in seiner mehr als 55-jährigen Unternehmensgeschichte erstmals rote Zahlen in Deutschland. Vom Konzern hieß es, die Umsätze hätten sich in diesem Jahr schlechter entwickelt als erwartet. Man erwarte lediglich ein Umsatzplus von rund einem Prozent. Das ergebe Verluste in zweistelliger Millionenhöhe.

Umbau der Filialen

Eigentlich sollte 2018 ein Erfolgsjahr für Aldi Nord werden. Der Handelsriese hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, seine lange vernachlässigten Filialen im großen Stil zu modernisieren. Sie sollen laut Unternehmen heller, freundlicher und großzügiger werden. Im Sortiment sind jetzt auch Bio-Produkte und mehr frisches Obst und Gemüse. Über fünf Milliarden Euro wollte sich der Billiganbieter den Umbau aber auch den Neubau von Läden und die Expansion im Ausland kosten lassen. Aldi Nord erhoffte sich dadurch kräftige Umsatzzuwächse, die 2018 aber zumindest in Deutschland erst einmal ausgeblieben sind.

Mit Modernisierung überfordert

Kenner der Branche begründen die schwache Umsatzentwicklung nicht nur mit den Umbauarbeiten, für die ein Teil der Filialen zeitweilig geschlossen werden musste. Viele Mitarbeiter seien aber zugleich mit dem neuen Ladenkonzept überfordert gewesen, heißt es aus Insiderkreisen. Hier wolle man offenbar künftig mehr in die Schulung der Mitarbeiter investieren.

Die internationalen Geschäfte von Aldi Nord sind hingegen in diesem Jahr deutlich besser gelaufen. Laut Unternehmen werden die Gewinne der Auslandstöchter dafür sorgen, dass Aldi Nord trotz der Verluste in Deutschland insgesamt nicht in die roten Zahlen rutscht.

Streit um Zigaretten