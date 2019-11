Wirtschaftsminister Peter Altmaier will mögliche Übernahmen deutscher Hightech-Firmen durch Investoren aus Nicht-EU-Ländern notfalls mit staatlicher Hilfe stoppen. Dazu soll sich der Staat auch an Unternehmen beteiligen können - wenn es um "sensible und hochrelevante Technologien" geht. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der am Freitag vorgestellt werden soll.