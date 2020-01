Der Online-Riese Amazon erwägt auch in Deutschland den Einstieg in den stationären Handel. Wie der deutsche Unternehmenschef Ralf Kleber der Zeitung "Welt am Sonntag" sagte, könnte es schon bald Amazon-Geschäfte in Deutschlands Einkaufsstraßen geben. In den USA betreibt das Unternehmen unter anderem bereits den kassenlosen Supermarkt "Amazon Go" und die Biomarkt-Kette "Whole Foods".