Ob es am Ende wirklich zu einem Prozess gegen Stadler und die anderen Mitangeklagten kommt, muss nun das Landgericht München II entscheiden.

Stadler war am 18. Juni 2018 wegen Betrugsverdachts und Verdunkelungsgefahr in Ingolstadt verhaftet worden. Er hatte danach vier Monate lang in Untersuchungshaft gesessen. Das Oberlandesgericht München setzte den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.