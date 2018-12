Elke Jahn arbeitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesarbeitsagentur. Nach ihren Worten hat Leiharbeit tatsächlich zugenommen, aber längst nicht so drastisch, wie die Zahlen suggerierten. Das Gesamtbild sei wichtig, sagt die Wissenschaftlerin. "Das kann man sich am besten deutlich machen, wenn man sich den Anteil der Leiharbeitnehmer an allen Beschäftigten anguckt, also die sogenannte Leiharbeitsquote. Und da sehen wir einfach auch, dass die Leiharbeitsquote relativ konstant geblieben ist. 2013 2,5 und jetzt im Jahresdurchschnitt 2017 2,8 Prozent."