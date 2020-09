Nach Pleite des Abrechnunsgzentrums AvP Verband sieht Existenz von Apotheken bedroht

3.500 Apotheken in ganz Deutschland könnten in den nächsten Wochen durch die Pleite des Apotheken-Abrechnungszentrums AvP in akute Zahlungsschwierigkeiten geraten. Das sagte Fritz Becker dem MDR-Magazin "Hauptsache gesund". Er ist der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV). "Viele Apotheker sehen sich mit der existenziellen Bedrohung konfrontiert, dass sie das Geld von den gesetzlichen Krankenkassen für abgerechnete Rezepte entweder gar nicht oder nur teilweise oder verspätet erhalten", so Becker.