In Erfurt-Stotternheim kann man fast täglich die gleiche Szene beobachten. Hunderte Kleintransporter warten vorm Amazon-Verteilzentrum auf Pakete. Die Fahrer, überwiegend Migranten, sprechen Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch oder Arabisch. Und sie gehören nicht zu Hermes oder DHL, sondern fahren nur für Amazon aus.

Christian Dülfer, Regionaldirektor von Amazon Logistics, sagt, man baue sich weltweit einen eigenen Lieferdienst auf: "Wir gewinnen dadurch zusätzliche Kapazitäten und Flexibilität." Es gehe darum, auch die steigende Nachfrage der Kunden zur Zustellung am gleichen und am nächsten Tag auch abdecken zu können. Das sei der Grund, warum Amazon einen eigenen Dienst an den Start bringe.