Welegebriel Minase ist jetzt Auszubildender. Seit zwei Monaten lernt der 20-Jährige den Beruf des Maschinen- und Anlagenführers bei der ProFenster Weichsel GmbH in Brietz bei Salzwedel in Sachsen-Anhalt: "Ich komme aus Eritrea, 2016 im Oktober bin ich gekommen. Ich war Schüler, Berufsschüler, habe ich zwei Jahre gelernt. Dann die Ausbildung. Ich wollte hier arbeiten."

Minase spricht noch nicht gut Deutsch. Er sei aber technik-affin, sagt Sabine Riesner, die in der Firma für das Personalwesen zuständig ist. Seit 2016 hat sich das Unternehmen mit insgesamt rund 40 Mitarbeitern Geflüchteten geöffnet. Riesner sagt dazu: "Bei allen Kandidaten, die infrage kommen, bekommt derjenige die Chance, der die beste Arbeitseinstellung mitbringt und das beste handwerkliche Geschick mitbringt, also der letztendlich von seiner persönlichen Eignung am besten funktioniert."