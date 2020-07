Bei der Kurzarbeit meldete die BA Rekordzahlen, allerdings gibt es bisher nur Zahlen für April und März. Demnach waren im April deutschlandweit 6,83 Millionen Menschen in Kurzarbeit, im März waren es noch 2,49 Millionen. Damit wurde im April die höchste bisher jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bunderepublik erreicht.

In Sachsen, Sachsen-Anhhalt und Thüringen stabilisierte sich der Arbeitsmarkt sogar stärker als im Bundesdurchschnitt. In Sachsen ging die Zahl der Arbeitslosen im Juni auf 133.700 zurück. Damit waren im Vergleich zum Mai rund 1.600 Männer und Frauen weniger ohne Job. Die Arbeitslosenquote in Sachsen sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2019 waren den Angaben zufolge rund 21.800 Menschen mehr auf Arbeitssuche. Laut Arbeitsagentur war in den Monaten März und April außerdem für 48.600 Betriebe und 544.600 Personen Kurzarbeit angezeigt worden.

Die Zahl der Arbetslosen ist deutschlandweit gestiegen, aber nur langsam. Bildrechte: dpa

Einen ähnlichen Trend gab es zuletzt in Sachsen-Anhalt, dort waren im Juni rund 90.600 Menschen arbeitslos gemeldet – das waren 1.100 Erwerbslose weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. 2019 lag die Quote bei 7 Prozent.



In Thüringen stieg die Zahl der Arbeitslosen im Juni zwar an, aber nur ganz leicht um etwa 100 Menschen, wie die Landesarbeitsagentur mitteilte. Damit sind dort derzeit 70.600 Frauen und Männer ohne feste Anstellung – immerhin 13.800 mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote in Thüringen verharrte bei 6,3 Prozent. Auch die Zahl der Meldungen auf Kurzarbeit ging zurück. Im Juni kündigten 500 Firmen für 7.200 Beschäftigte Kurzarbeit an.