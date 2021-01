Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat leicht auf 2,71 Millionen gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, waren im Vergleich zum Dezember 2019 allerdings 480.000 Frauen und Männer mehr ohne Job gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 5,9 Prozent.

Demnach waren 2020 bundesweit so viele Menschen in Kurzarbeit wie noch nie zuvor. Zum Höchststand im April waren es knapp sechs Millionen Menschen, im Oktober noch knapp zwei Millionen. Insgesamt wird die Bundesagentur am Jahresende mehr als 20 Milliarden Euro für die Kurzarbeit aufwenden müssen.