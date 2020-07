Anstieg auch in Sachsen

In Sachsen lag die Arbeitslosigkeit im bundesweiten Trend und stieg leicht an. Nach Angaben der Arbeitsagentur in Chemnitz waren im Juli 134.318 Menschen im Freistaat ohne Job, das waren 597 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Juli 2019 waren es 20.578 mehr. Die Arbeitslosenquote lag im Juli 2020 wie im Vormonat bei 6,3 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg sie um einen Prozentpunkt. Vor allem junge Menschen sind von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen.

Weniger Arbeitslose in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Anders sieht es in Sachsen-Anhalt aus: Gegen den saisonalen Trend und trotz der Corona-Krise waren im Juli dort weniger Menschen arbeitslos als noch im Juni. 89.600 Menschen seien im Juli ohne Job gewesen, teilte die Landesarbeitsagentur Halle mit. Das waren 900 Menschen weniger als im Juni. Im Vergleich zum Juli des vorigen Jahres lag die Zahl allerdings um 10.700 höher. Die Arbeitslosenquote lag mit 8 Prozent in diesem Juli 0,1 Prozentpunkte unter dem Juni-Wert, aber ein Prozentpunkt über der Quote von Juli 2019.

Ähnlich sieht es in Thüringen aus. Erstmals seit Beginn der Corona-Krise stieg die Zahl der Arbeitslosen dort nicht weiter an. 70.300 Thüringer waren im Juli arbeitslos, teilte die Landesarbeitsagentur Erfurt mit. Das waren trotz Ferienbeginns knapp 300 Arbeitslose weniger als im Juni, aber 12.200 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb mit 6,3 Prozent auf dem Juni-Niveau.

Wirtschaft mit historischem Einbruch

Ebenfalls am Donnerstag wurde allerdings gemeldet, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal, also von Mai bis Juli, einen historischen Absturz erlebt hat. Ab Mitte März waren in der Bundesrepublik große Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt.

Auch Volkswagen fuhr in der ersten Jahreshäfte einen Verlust ein. Bildrechte: dpa Das Bruttoinlandsprodukt fiel von April bis Juni um 10,1 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer Schnellmeldung mitteilte. Das sei der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen Berechnungen für Deutschland im Jahr 1970.

Deutschland in der Rezession