Der Anteil der sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse stagniert seit einigen Jahren auf hohem Niveau. Das ist ein Ergebnis einer Analyse des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zu "Trends und Verbreitung atypischer Beschäftigung" in Deutschland. In den Jahrzehnten zuvor habe sie gegenüber dem "Normalarbeitsverhältnis" noch stark zugenommen, was an der steigenden Teilzeitbeschäftigung von Frauen in Westdeutschland gelegen hatte.

Divergenz von Ost und West

In der DDR durchaus normal: Junge Arbeiterin in der Warnow-Werft in Warnemünde Bildrechte: imago/Harald Lange Im Osten dagegen, wo vor 1990 "normale" Arbeitsverhältnisse für viele Frauen die Regel waren, sind die Anteile atypischer Beschäftigung noch heute durchweg geringer.



Anfang der 1990er-Jahre, schreiben die Arbeitsmarktforscher, habe es nur geringe Unterschiede zwischen Ost und West gegeben. Die Quote atypisch Beschäftigter habe 1992 im Westen bei 13,4 und im Osten bei 13,3 Prozent gelegen. Danach sei ihr Anteil im Westen aber deutlich stärker gestiegen. Seit 2007 habe sich dieser Unterschied dann noch vergrößert, da die Quote im Osten mit dem Fallen von 20,7 auf 16,3 Prozent stärker zurückgegangen sei als im Westen. Der Unterschied sei primär auf westdeutsche Frauen zurückzuführen.

In ihrer Analyse stellen die Forscher den Anteil atypischer Beschäftigungen unter "Kernerwerbstätigen" im Alter von 15 bis 64 Jahren dar. Menschen in Ausbildung, in Grundwehr- oder Freiwilligendiensten sind dabei nicht berücksichtigt.

Atypisch beschäftigt werden demnach generell eher Frauen und jüngere Leute. Seien unter jüngeren Frauen und Männern beide noch fast gleichauf, gehe die Lücke mit dem Alter immer weiter auf. Insgesamt seien 2017 nunmehr 30,5 Prozent der kernerwerbstätigen Frauen, allerdings nur 12,2 Prozent der Männer atypisch beschäftigt gewesen.

Was ist "atypisch" – was ist "normal"?

Ein "Normalarbeitsverhältnis" sehen die Forscher in einer unbefristeten, abhängigen Beschäftigung außerhalb der Leiharbeit in Vollzeit (mehr als 20 Wochenstunden). Als "atypisch" gesehen werden alle abhängig Beschäftigten in Leiharbeit, deren Arbeit befristet ist, die in Teilzeit oder geringfügig weniger als 20 Stunden arbeiten. Selbstständige sind nicht berücksichtigt.

Weniger Ausländer im Osten

Von 14 Prozent in Brandenburg bis 26,2 in Bremen: Quoten atypischer Beschäftigung in Deutschland (Karte öffnen durch Klick) Bildrechte: WSI Der Grund für die geringeren Quoten atypischer Beschäftigung im Osten liegt den Forschern zufolge allerdings nicht in der früheren Vollzeit-Beschäftigung von Frauen. Der Studie lassen sich andere Gründe dafür entnehmen, etwa das geringere Beschäftigungsangebot im Osten sowie die geringere Zahl hier lebender Ausländer. Den Forschern zufolge ging die Kernerwerbstätigkeit zwischen 1991 und 2004 im Osten zurück und habe bis 2017 alte Niveaus nicht wieder erreicht.

Zuletzt gerieten laut Studie aber eher Ausländer statt Frauen in atypische Beschäftigung. Unter deutschen Erwerbstätigen seien 2017 nur noch 19,2 Prozent derart beschäftigt gewesen. Je weiter die Herkunftsregion der Beschäftigten aber entfernt sei, umso größer sei dieser Anteil (siehe Diagramm unten). Auch das dürfte ein Grund sein, warum der Anteil atypisch Beschäftigter im Osten mit seinem deutlich niedrigeren Ausländeranteil geringer ist.

Geringerer Qualifikationsgrad ausschlaggebend

Wie zuvor bei den Frauen im Westen hängt der steigende Ausländeranteil auch damit zusammen, dass man ohne anerkannten Berufsabschluss häufiger atypisch beschäftigt wird. Eine Ausnahme bilden Hochschulen in Deutschland, wo besondere Beschäftigungsregeln befristete Verträge für Leute mit höheren Bildungsabschlüssen geradezu zum Normalfall machen.



Auch die jüngere Entwicklung ist laut Studie von guter Konjunktur und Migration geprägt. Seit 2011 sei die atypische Beschäftigung deutscher Frauen um 447.000 und unter deutschen Männern um 183.000 gesunken, während sie unter Ausländern um 492.000 zugelegt habe. Damit stagnierte die statistische Quote insgesamt. Bildrechte: WSI

Zuvor hatten Reformen der geringfügigen Arbeit, der Leiharbeit und der Befristung über 30 Jahre lang die Zunahme atypischer Beschäftigung begünstigt – was sie für die Studienautoren eben zum "Dauerbrenner der Arbeitsmarktforschung" machte.

Zuletzt seien jedoch "Anzeichen einer Trendwende" zu erkennen gewesen: Bezahlung und Höchstüberlassungsdauer in der Leiharbeit seien neu geregelt. Es gebe politische Bestrebungen, die Befristung von Arbeitsverträgen einzuschränken, wobei die Autoren auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD verweisen. Der Aufschwung jetzt könne von daher aber auch ein neues "Erstarken des Normalarbeitsverhältnisses" bringen.

