Der zu Volkswagen gehörende Autohersteller Audi will rund 7.500 Stellen in Deutschland abbauen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, will es bis 2025 insgesamt 9.500 Arbeitsplätze streichen, in anderen Bereichen sollen jedoch 2.000 neue entstehen. Damit würde in Deutschland jede sechste Audi-Stelle wegfallen.