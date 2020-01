Windkraft-Ausbau 160 neue Windräder auf See

Der Ausbau der Windenergie auf See ist im vergangenen Jahr noch einmal vorangekommen, steht aber nun vor einer längeren Pause. An Land ist der Ausbau bereits eingebrochen. Insgesamt gingen 2019 in Deutschland auf der Nordsee 160 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1,11 Gigawatt neu ans Netz, teilten mehrere Verbände der Windindustrie am Donnerstag mit. Damit sind insgesamt 1.469 Windräder mit einer Kapazität von 7,5 Gigawatt in der deutschen Nord- und Ostsee installiert.