Nach Untersuchungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) bekommen Azubis im ersten Lehrjahr in vier Branchen weniger als 700 Euro: in der Landwirtschaft, bei Bäckern, Floristen und Friseuren. In Ostdeutschland starten Azubis im Friseur-Handwerk und in der Floristik demnach sogar unter 500 Euro.