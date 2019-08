Ausbildung versus Hilfsjob Geflüchtete und ihre Integration auf dem Arbeitsmarkt

Als 2015 mehr als eine Million Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, setzten Politik und Unternehmen darauf, die Geflüchteten möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wer eine Ausbildung macht, so die Hoffnung, könne dann in Berufen mit Fachkräftemangel arbeiten. Tatsächlich macht der überwiegende Teil aber Helferjobs. Warum ist das so?

von Birgit Raddatz, MDR AKTUELL