Sachsen-Anhalt bildet zu wenige Dachdecker aus

Andreas Schmidt, Dachdeckermeister aus Weißenfels, sucht noch. Jedes Jahr bildet er drei Azubis aus. Zwei hat er gefunden, die dritte Lehrstelle ist noch frei. So richtig verstehen, kann er das nicht.

In Sachsen-Anhalt werden Dachdeckerlehrlinge gesucht. Bildrechte: IMAGO Gerade das Dachdeckerhandwerk ist einer der abwechslungsreichsten Berufe im Handwerk generell. Ist auch ein recht gut bezahlter Beruf. Das einzige, was ich immer sage, was sie zwingend mitbringen müssen: der Wille. Andreas Schmidt Dachdeckermeister aus Weißenfels

Doch der fehlt oft. Für Sachsen-Anhalts Dächer müssten jährlich 60 Dachdecker ausgebildet werden, sagt Schmidt. In den vergangenen Jahren waren es nie mehr als 40.

40 Prozent der Ausbildungsbetriebe haben freie Lehrstellen

Eine Woche vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind in ganz Mitteldeutschland noch tausende Lehrstellen frei. In einer Umfrage der IHK Halle-Dessau sagen 40 Prozent aller Ausbildungsbetriebe, sie werden nicht alle besetzen können.

IHK-Präsidentin Carola Schaar bekümmert das: "Sehr viele Jugendliche, die vielleicht auch gar nicht dafür geeignet sind, gehen zu den Universitäten, Hochschulen, streben erst mal ein Studium an, weil sie sagen: Da habe ich erstmal was, da habe ich größere Karrierechancen. Und man beschäftigt sich gar nicht mit den Möglichkeiten der Berufsausbildung. Was wir bemängeln, ist, dass die Berufsorientierung an den Schulen unbedingt verstärkt werden muss. Besonders an den Gymnasien. Und zwar die duale Berufsausbildung."

Abwärtstrend scheint gestoppt

Auch im Bäckergewerbe gibt es mehr Lehrstellen als Bewerber. Bildrechte: IMAGO Das mangelnde Interesse an der klassischen Lehre spüren besonders Bäcker, Fleischer, Maurer, Gerüstbauer – Berufe, in denen es inzwischen mehr Lehrstellen als Bewerber gibt. Immerhin: Der Abwärtstrend der Vorjahre scheint gestoppt. Die Kammern rechnen in diesem Jahr mit einer ähnlichen Anzahl an Ausbildungsverträgen wie 2017. Dennoch müsse die Politik die Lehre attraktiver machen, findet Halles Handwerkskammerpräsident Thomas Keindorf. Lehrlinge nähmen oft lange Fahrtwege zu den Berufsschulen in Kauf.

Hier wollen wir eigentlich möglichst schnell eine Gleichbehandlung mit den Studierenden – also wie dieses Studententicket – wollen wir ein Azubi-Ticket. Hier sind leider die Signale aus der Politik in Sachsen-Anhalt eher verhalten und man redet noch von einem längeren Abstimmungsbedarf. Thomas Keindorf Präsident der Handwerkskammer Halle

Einige Unternehmen finanzieren Führerschein

Manches Unternehmen gibt erst einmal Fahrgeld dazu. Oder bezahlt den Führerschein – als Bonus zum Ausbildungsvertrag. Vor allem Jugendliche mit guten Noten werden so umworben. Die Haltung "Lehrjahre sind keine Herrenjahre" könne sich kein Ausbilder mehr leisten, sagt Dachdecker Schmidt: "Da hat sich ganz viel geändert. Das ist für uns auch eine große Hürde. Gerade auch für Kollegen, ältere Kollegen, die noch eine andere Lehrzeit mitgemacht haben. Das geht heute nicht mehr so wie früher, dass man sagt: Du bist Lehrling, du bist Stift, Du musst hier alles machen. Also man muss denen schon heute viel mehr zeigen, man muss die mitnehmen, ganz anders betreuen und da hat sich ganz viel gedreht."