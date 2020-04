Berufsausbildung Auszubildende in der Corona-Krise

Wer etwas lernen will, muss derzeit kreativ sein. Die Schulen sind zu, die Universitäten unterrichten nur noch digital. Und an Kurse in der Freizeit ist gleich gar nicht zu denken. Besonders hart trifft es aber einige Azubis. Sie wollten Friseur werden, Köchin oder Hotelfachangestellte. Und nun hat der Staat die Betriebe, in denen sie lernen sollen, zugemacht oder deren Geschäfte stark eingeschränkt. Was wird aus den Lehrlingen?

