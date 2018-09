DGB-Bericht Lehrlinge klagen über Überstunden

Dem Report zufolge sind zwar 70 Prozent der Berufsschüler mit der Ausbildung zufrieden. Doch noch nie war der Wert seit Beginn der Erhebungen vor 13 Jahren so niedrig wie in diesem Jahr. Je nach Branche variiert die Zustimmung aber deutlich: Während Verwaltungsangestellte, Mechatroniker und Industriemechaniker überdurchschnittlich zufrieden sind, bewerten Hotelfachleute, Zahnmediziner und Auszubildende im Einzelhandel ihre Betriebe dagegen als mangelhaft. Gerade in diesen Berufszweigen sind die Abbruchquoten besonders hoch.