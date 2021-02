Jochen Löbel bildet acht Azubis aus. Gerade jene mit Migrationshintergrund bräuchten dringend mehr Austausch . Und so ließ er sich etwas einfallen. Jochen Löbel hat einen Online-Kurs organisiert. Ein Ausbilder sitzt vorm Computer, fünf Lehrlinge sehen ihm von zu Hause aus zu. Und dann geht es um praktisches Wissen. Der Ausbilder fragt: "Bitte notiere klassische kalte Vorspeisen. Hat jemand eine Idee für eine kalte Vorspeise?" Ein Lehrling antwortet: "Geflügel-Cocktail?" Und liegt nicht daneben. "Ein Geflügel-Cocktail. Ja, Dankeschön! In diese Richtung soll es gehen."

Der Onlinekurs kostet je Teilnehmer 260 Euro. Jochen Löbel bezahlt das für seine Azubis aus eigener Tasche. Es klingt fast wie im Märchen: Ein Chef, der in der Krise in seine Lehrlinge investiert. Doch tatsächlich gibt es so etwas nicht nur einmal.