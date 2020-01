Der Verband der Deutschen Autoindustrie (VDA) widerspricht der Darstellung des NPM-Berichts dagegen vehement. Die Annahmen gingen von einem "unrealistischen Extremszenario" aus, sagte VDA-Geschäftsführer Kurt-Christian Scheel der Zeitung. Extremszenario deshalb, weil die Untersuchung davon ausgehe, dass bis 2030 noch kaum Fahrzeuge und Teile wie Batterien in Deutschland gefertigt würden und stattdessen importiert werden müssten. Sowohl der VDA als auch die Gewerkschaft IG Metall kommen hier laut dem Medienbericht aber zu einem gänzlich anderen Ergebnis. So werde die Produktpalette der E-Autos bis 2030 deutlich erweitert sein. VDA-Chef Scheel erklärt, dass sich diese allein bis 2023 auf 150 Modelle verdreifachen werde. Ein Großteil davon werde dann in Deutschland produziert.

Einen Teil der Studie hält Scheel dem "Handelsblatt" zufolge dennoch für realistisch. Die NPM rechnet vor, dass rund 80.000 Jobs in der Antriebsfertigung der E-Autos abgebaut werden. Dennoch betont er, dass viele Unternehmen neue Wertschöpfungspotentiale identifizieren und ihre Geschäftsmodelle umbauen müssten. Große Autobauer und Zulieferer täten das bereits.



Als Beispiel wird Volkswagen genannt. Das Unternehmen habe zwar bis Ende 2019 23.000 Stellen in seinen Werken gestrichen. In einem "Zukunftspaket" plane der Konzern aber auch den Aufbau von 9.000 Stellen in Bereichen wie Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und Digitalisierung. Außerdem sei in Salzgitter eine eigene Fabrik für die Fertigung von Batteriezellen geplant. Weitere 10.000 Jobs sollen in der Fahrzeug-IT entstehen – allerdings für Software-Ingenieure. Ein direkter Wechsel aus der Fertigung wäre hier nur sehr begrenzt möglich.