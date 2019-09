Durch den Umstieg auf Elektromobilität könnten in der Autobranche zehntausende Jobs wegfallen. Das ist das Ergebnis einer Berechnung des Centers Automotive Research der Universität Duisburg-Essen, aus der die "Welt am Sonntag" zitiert. Dafür werde vorausgesetzt, dass bis 2030 zwei Drittel der neu produzierten Autos in Deutschland rein elektrisch betrieben werden.