Der ACOD, das Automobilcluster Ostdeutschland, fordert eine deutliche Erhöhung an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Anlässlich des Autogipfels bei Bundeskanzlerin Merkel sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Jens Katzek, dem MDR, die Ladeinfrastruktur sei die Kernvoraussetzung für den Erfolg der Elektrostrategie in Deutschland.

Angesichts der Veränderungen in der Automobilindustrie und den Klimaerfordernissen brauche der Bau neuer Ladesäulen mehr Tempo. "Wir müssen schneller werden und mehr Ladesäulen installieren", forderte Katzek. "Dabei gilt es, so verbraucherfreundlich wie möglich zu denken. Je einfacher das Laden, desto höher die Akzeptanz der klimafreundlichen Technologie.“ Autos stünden heute vor allen Dingen über Nacht zu Hause und am Tag am Arbeitsplatz. Daher seien dies auch die Orte, die sich für komfortables Laden geradezu anböten.