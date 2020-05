Und nun? Nach wochenlangem Corona-Stillstand in den Fabriken und einer auf eine tiefe Rezession zusteuernde Weltwirtschaft? Wie steht es um die in Deutschland so wichtige Automobilindustrie? Und was bedeutet es speziell für Ostdeutschland, wenn es VW, BMW und Co. schlecht geht?

Betrachtet man die nackten Zahlen, sah die Autowelt 2019 eigentlich gar nicht so schlecht aus. 3,6 Millionen Autos wurden in dem Jahr in Deutschland zugelassen, ein Anstieg gegenüber 2018 um fünf Prozent. Auch der europäische Automarkt wuchs um ein Prozent. Und sogar weltweit, so sagte es ifo-Ökonom Timo Wollmershäuser im Interview mit der „Welt“, sei die Nachfrage nach deutschen Autos in dem Jahr gestiegen.

Wo also war die Krise, von der schon im vergangenen Jahr, lange vor Corona, alle in der Automobilbranche sprachen? Das Problem für die deutsche Autoindustrie zeigte sich etwa in dem, was der Ökonom Timo Wollmershäuser in seinem Interview sonst noch so sagte. Die Autos, die weltweit verkauft würden, so sprach er, würden zunehmend nicht mehr in Deutschland produziert. Sie entstünden etwa in Ungarn, Russland oder der Türkei. Das zeigen auch Daten des VDA, des Verbandes der Automobilindustrie. Die Zahl der in Deutschland produzierten Autos ist seit 2017 kontinuierlich gesunken, lag zuletzt bei rund 4,7 Millionen. Der Trend zeigte sich auch in Mitteldeutschland: BMW in Leipzig baute 2019 rund 16.000 Autos weniger als im Jahr zuvor, bei VW in Zwickau sank die Produktion sogar um 89.000 Autos und Opel in Eisenach stellte 25.000 weniger Fahrzeuge her.