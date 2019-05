Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen

Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Mitteldeutschland. Bei Herstellern und Zulieferern arbeiten Hunderttausende. Noch nie war der Druck auf die Unternehmen größer. Der Wandel vom Verbrennungsmotor hin zu alternativen Antrieben fordert neue Produktionsmethoden, gut ausgebildetes Personal und Innovationsbereitschaft.

Aber: Entwicklungsarbeit ist aufwendig und teuer. In den Hochschulen Sachsen-Anhalts dagegen sitzen Forscher, die keine Zeit haben, ihre neuen Erfindungen zur Marktreife weiter zu entwickeln. In Barleben am Institut für Kompetenz in Automobilität, kurz IKAM, werden Forscher und Unternehmen zusammengebracht.

Teilen statt haben – ein Erfolgskonzept

Eine Getriebewelle im Dauertest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Technologiepark Ostfalen, genauer in Barleben ist das IKAM angesiedelt. Eigentümer des Institutes sind die Universität Magdeburg und die Industrie und Handelskammer. In den Hallen des Technologieparks steht millionenteure Prüftechnik, die sich kein Mittelständler leisten kann und will, – die aber dringend nötig ist, um neueste Produkte für die Automobilherstellung zu testen.

Mithilfe der Mess- und Prüftechnik ist es beispielsweise möglich, die Lebensdauer verschiedenster Bauteile abzubilden. "Die 250.000 Kilometer, die wir vielleicht mit unserem Auto fahren werden, da sollen die Teile einfach funktionieren. Das prüft man hier", verdeutlicht Wirtschaftsingenieur Hendrik Schmidt. Sachsen-Anhalts Automobilzulieferer können sich im Technologiepark einmieten, um die Technik zeitweise zu nutzen. Teilen statt haben – das ist das Erfolgskonzept von Institutschef Stefan Schünemann.

Wir arbeiten hier auf eine besondere Art und Weise. Die Messtechnik, die wir haben, wird von Unternehmen bedient. Sie sind Partner und qualifiziert, die Technik zu bedienen. Sie realisieren das für sich selbst aber auch für andere in unserem Netzwerk. Dr. Stefan Schünemann, IKAM Institut

Die richtigen Beziehungen und Netzwerke – nie waren sie wichtiger, meint Professor Dr. Werner Olle. Er erforscht am Chemnitzer Automotive Institute die Zukunft der Branche.

Prof. Dr. Werner Olle vom Chemnitzer Automotive Institute Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Automobilindustrie ist im Augenblick in einem intensiven Strukturwandel, der die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre deutlich bestimmen wird. Da sind die Felder überhaupt nicht vergeben. Da muss man die richtigen Themen setzen. Gerade das Beispiel Technologieintegration – wenn man Lieferantenverbünde hat, sind die Aussichten gut. Prof. Dr. Werner Olle, Chemnitzer Automotive Institute

Innovationen finden dankbare Abnehmer

In Sachsen-Anhalt sind derzeit 270 Unternehmen in der Automobilbranche ansässig. Sie beschäftigen rund 23.000 Mitarbeiter. Erhalten bleiben können diese Arbeitsplätze nur, wenn die Industrie ständig Innovationen liefert. An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg forscht Prof. Roland Kasper an alternativen Antrieben, wie dem Radnabenmotor. Rein elektrisch, platzsparend und wartungsarm.

Prof. Roland Kasper von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir sind auf die Unterstützung von Firmen angewiesen. Umgekehrt benötigen die Firmen neue Technologien für neue Produkte. An dieser Stelle kommen wir zusammen. Das IKAM ist ein Bindeglied. Prof. Roland Kasper