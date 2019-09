Bei der Bahn fangen in diesem Jahr so viele Menschen eine Ausbildung an wie nie zuvor. Personalvorstand Martin Seiler sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass am Montag rund 4.200 Lehrlinge ihre Berufsausbildung bei dem Staatskonzern anfangen. Im Vergleich zum Vorjahr seien das 400 Plätze mehr. Der Konzern solle damit "robuster und besser" werden.