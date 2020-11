Der jeweilige Platz daneben bleibt dann laut Bahn für eine Reservierung gesperrt. An den Tischen seien nur sich schräg gegenüberliegende Plätze buchbar. Gemeinsam Reisende wie Familien und Paare könnten in Extra-Bereichen nebeneinander liegende Sitzplätze reservieren. Diese Bereiche trügen "zusätzlich zum Infektionsschutz bei, da sich gemeinsam Reisende so nicht im Wagen verteilen", so die Bahn. Einzelreisenden werden demnach automatisch Fenstersitzplätze zugewiesen.