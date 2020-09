Tarifrunde 2021 Bahn und EVG in wichtigen Punkten einig

Moderate Lohnsteigerungen bis Ende 2023 und keine Kündigungen: Für ihre Tarifverhandlungen haben Bahn und die Gewerkschaft EVG einen Fahrplan. Kern ihres "Corona-Pakets" sind höhere Löhne ab 2022 nur in Höhe der Inflation. Die Gewerkschaft der Lokführer ist an all dem noch nicht beteiligt.