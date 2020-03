Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr einen neuen Fahrgast-Rekord im Fernverkehr aufgestellt. Die Bahn teilte am Donnertag mit, dass erstmals mehr als 150 Millionen Passagiere mit IC und ICE fuhren. Das sei ein Plus von 1,9 Prozent.

Zwar habe auch der Umsatz mit 44,4 Milliarden Euro leicht zugenommen, der Gewinn sei aber wegen hoher Investitionen um 13 Prozent gesunken und werde auch in den kommenden Jahren frühere Höhen nicht mehr erreichen, hieß es vom Konzern. Der Betriebsgewinn vor Steuern und Zinsen sank im vergangenen Jahr auf rund 1,8 Millarden Euro.

Bahn-Chef Richard Lutz erklärte, "Zukunftsausgaben haben in den nächsten Jahren Vorrang, was sich mittelfristig in niedrigeren Ergebnissen widerspiegeln wird".