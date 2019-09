Die Deutsche Bahn sieht im Klimapaket der Bundesregierung das größte Wachstums- und Innovationsprogramm in der 180-jährigen Geschichte der deutschen Eisenbahn.

Bahn-Chef Richard Lutz sagte am Sonntag in einer telefonischen Pressekonferenz: "Wir haben immer gesagt: Deutschland braucht eine starke Schiene. Seit Freitag können wir sagen: Deutschland bekommt eine starke Schiene." Nach Schätzungen des Konzernchefs bekommt der Bahnsektor mehr als 20 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030.

So erhält die Bahn den Beschlüssen des Kabinetts zufolge von 2020 bis 2030 zusätzliches Eigenkapital von einer Milliarde Euro pro Jahr, die in die Modernisierung und den Ausbau des Bahnsystems fließen sollen. DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla erklärte, das Bahnnetz sei das Rückgrat der Mobilitätswende. Ohne massive Investitionen in die Schiene drohe die Mobilitätswende zu scheitern.