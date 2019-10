Wegen fehlender Lokführer sind im Nahverkehr der Deutschen Bahn seit Jahresbeginn fast 4.000 Züge ausgefallen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf den Entwurf eines Briefes an Verkehrsminister Andreas Scheuer. Im vergangenen Jahr seien aus diesem Grund insgesamt 5.000 Pendlerzüge und S-Bahnen nicht gefahren.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der der Brief nicht vorliegt, wollte diesen nicht kommentieren. Allgemein teilte ein GDL-Sprecher MDR AKTUELL aber schriftlich mit: "Ausfallende Züge und fehlendes Personal sind an der Tagesordnung."

Die GDL erkennt zwar an, dass der Demografische Wandel berücksichtigt worden sei – demnach geht gut die Hälfte der Lokführer in den kommenden Jahren in den Ruhestand – dennoch betont sie, dass das bedeute, "dass etwa 11.000 Lokführer zusätzlich fehlen werden – zu dem bereits bestehenden Mangel!".