Auch im Bahnhof Cranzahl in Sachsen muss der Fahrdienstleiter noch die Muskeln spielen lassen. Bildrechte: dpa

Mehr Sicherheit Bahn will bundesweit Stellwerke nachrüsten

In 600 deutschen Stellwerken werden Weichen und Signale noch mechanisch von Hand bedient. Ein Sicherheitsrisiko. 90 Millionen Euro will die Bahn nun für elektronische Sicherheitssysteme in diesen Anlagen investieren.