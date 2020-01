Mit einem Milliarden-Paket unterstützt der Bund die Deutsche Bahn bei Ausbau und Modernisierung des Schienennetzes. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bahnchef Richard Lutz unterzeichneten am Dienstag in Berlin eine Vereinbarung, wonach in den kommenden zehn Jahren gut 86 Milliarden Euro in Gleise und Bahnhöfe, Stellwerke und Energieversorgungsanlagen investiert werden sollen.