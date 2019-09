Bahnchef Richard Lutz hat Fernreisenden versprochen, bei einer Senkung der Mehrwertsteuer die Ticketpreise zu verringern. Lutz sagte, der finanzielle Vorteil würde eins zu eins an die Kunden weitergegeben. Eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent bei Fahrten über 50 Kilometern wird seit Wochen in der Politik diskutiert und stieß bisher auf eine breite Zustimmung. In der kommenden Woche will das Klimakabinett der Bundesregierung darüber beraten.

Lutz kündigte am Dienstag zudem einen Ausbau vor allem des Fern- und Nahverkehrs an: Geplant sind etwa in Großstädten Fernzüge im 30-Minuten-Takt, WLAN auch im Intercity und mehr Plätze in Pendlerzügen. Im Fernverkehr soll sich die Zahl der Fahrgäste nahezu verdoppeln, in Regionalzügen soll sie um die Hälfte zulegen. Dazu will die Bahn in Mitarbeiter, neue Züge und Infrastruktur investieren. Die Zahl der Fernverkehrszüge etwa soll von 460 auf 600 steigen.