Kurorte in Mitteldeutschland kämpfen um nachhaltige Bahnverbindung

1994 wurde aus Deutscher Reichsbahn und Deutscher Bundesbahn die Deutsche Bahn AG – eine staatseigene Aktiengesellschaft, mit dem Auftrag Gewinne zu erwirtschaften. Seit dieser Zeit wurden 3.663 Kilometer Bahnstrecken stillgelegt, 3.300 Kilometer davon im Osten. Auch beliebte touristische Ziele wurden so vom Streckennetz abgekoppelt. Abfinden wollen sich die Bürger vor Ort damit nicht. Wir zeigen das an drei Beispielen aus Mitteldeutschland.

Der Luftkurort Stolberg befindet sich im südlichen Harz. Die kleine Stadt kann sich mit den Titeln Fachwerkstadt und Historische Europastadt schmücken. Stolberg hat gut 1.200 Einwohner, ebenso viele Gästebetten und lebt vom Tourismus. Doch der Bahnhof ist verwaist, vor neun Jahren wurde der Bahnverkehr auf der Strecke Berga-Kelbra – Stolberg eingestellt. "Wir hatten rund 150 Fahrgäste an einem normalen Wochentag. Der Zweistundentakt, der dort damals eingerichtet war, hat uns 790.000 Euro im Jahr gekostet", sagt Wolfgang Ball vom Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH. Die Stadt hat auf Busverkehr umgestellt, der deutlich günstiger ist. "Heute fährt dort ein Bus, da sitzen 300 bis 350 Fahrgäste am Tag drin. Der kostet uns 180.000 Euro", rechnet Ball vor.

Clemens Ritter von Kempski betreibt nur fünf Kilometer von Stolberg entfernt die Hotelanlage Naturresort Schindelbruch. Er setzt auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Er kämpft für eine Reaktivierung der Bahnstrecke. "Die Nachhaltigkeit hat einen großen Punkt in der Logistik, im CO2-Fußabdruck", betont der Hotelier. Es sei wichtig, dass Gäste, die sich für Nachhaltigkeit interessieren auch klimaneutral anreisen könnten – eben auch mit der Bahn. "Zumal diese Bahnstrecke ausgebaut vorhanden ist", so von Kempinski.

Die Hoffnung auf Reaktivierung ist nicht unbegründet. Die in Wolfenbüttel ansässige Tourismus- und Warnetalbahn GmbH ist dabei, die Strecke wieder herzurichten. Hinter der GmbH steckt ein Dampflokverein mit eigenem Fuhrpark und Ambitionen für den Südharz. "Wir haben diese Bahnstrecke 2019 von der DB Netz gepachtet, mit der Absicht mit den örtlichen Akteuren, mit den touristischen Akteuren, aber natürlich auch mit den anliegenden Kommunen diese Bahnstrecke für einen touristisch orientierten Verkehr wieder zu reaktivieren", sagt Ingo Kamossa von der Dampflok-Gemeinschaft 41 096 e.V. Noch in diesem Jahr könnten hier die ersten Sonderzüge rollen. Damit ist man noch weit entfernt von einem regelmäßigen Bahnbetrieb, aber es ist ein Anfang.

Oberhof ist der wohl bekannteste Wintersportort Thüringens – mit über 500.000 Übernachtungen in einem "normalen" Jahr ohne Corona-Einschnitte. Gut fünf Kilometer unter der Stadt ist das Bahnhofsgebäude. Seit drei Jahren rauschen alle Züge durch den Bahnhof durch. Denn der Haltepunkt wird nicht mehr bedient. Das bereits 2014 von der Bahn verkaufte Bahnhofsgebäude ist gänzlich ungenutzt und verfällt langsam. Im Rathaus von Oberhof hat man sich mit dem Verlust des Bahnhofes abgefunden. Bürgermeister Thomas Schulz sieht die Ursache vor allem in einer verfehlten Verkehrspolitik des Bundes. "Es wirkt schon etwas seltsam, wenn in einem Land, wo über alternative Mobilitätsformen gesprochen wird, ein Stück weit weg von den Verbrennungsmotoren, von den altbekannten Autos, dann der öffentliche Personennahverkehr dennoch so ausgedünnt wird", kritisiert Schulz.

Im Thüringer Ministerium für Infrastruktur kann man die Verärgerung nicht nachvollziehen. Die Entscheidung sei mit den Verantwortlichen vor Ort abgestimmt, erklärt Antje Hellmann: "Die Region hat sich dafür entschieden, dass der Bahnhof Zella-Mehlis um- und ausgebaut werden soll, sodass man direkt vom Zug in den Bus nach Oberhof umsteigen kann. Man ist da circa. 15 Minute unterwegs". Fast 1.000 Bürger hatten sich in einer Petition für den Erhalt des Oberhofer Bahnhofes ausgesprochen. Davon habe man im Ministerium nichts gewusst, heißt es. Ohnehin habe es keine Alternative gegeben, betont der Bürgermeister der Stadt. Deswegen habe er auch für den Ausbau des Bahnhof von Zella-Mehlis gestimmt: "Es gab keine Möglichkeit, dass die Bahn diesen Haltepunkt saniert, dieses Gebäude instand setzt. Sie war wohl zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht mehr Eigentümer".

Herrnhut in der Lausitz ist berühmt für die Manufaktur der Herrnhuter Sterne. Von kulturhistorischer Bedeutung ist die Brüdergemeinde, die sich 1722 dort angesiedelt hat. Mit dieser will Herrnhut sogar Weltkulturerbe werden. Stolz präsentiert sich auch der frisch sanierte Bahnhof mit seiner in Nicht-Corona-Zeiten belebten Einkaufsmeile. Aber ganze 22 Jahre ist es bereits her, dass ein Zug dort Halt gemacht hat. Das will der Verein "Pro Herrnhuter Bahn e.V." ändern.