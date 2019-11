Bis 2040 wird laut Experten jeder dritte Mensch in Deutschland ein Zuwanderer oder Mensch mit Migrationsgeschichte sein. In Großstädten wird der Anteil der Migranten nach Prognosen des bundeseigenen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB ) sogar auf bis zu 70 Prozent klettern.

Brücker zufolge haben aktuell etwa ein Viertel der Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. In 20 Jahren würden es mindestens 35 Prozent sein – oder sogar über 40 Prozent. Frankfurt am Main sei ein gutes Beispiel. Dort habe schon heute jeder Zweite einen Migrationshintergrund, in Berlin jeder Dritte.