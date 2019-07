Bananen werden hauptsächlich in Ecuador, Kolumbien und Costa Rica angebaut. Beim konventionellen Anbau werden auch Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt. So haben mehrere Labortests in den letzten Jahren ergeben, dass vor allem die Bananenschalen mit Pestiziden belastet sind. Nachgewiesen wurden auch Stoffe, die in der EU nicht zugelassen sind oder als krebserregend gelten. Zwar wird die Bananenschale nicht mitgegessen, allerdings können die Stoffe über die Hände auch in den Körper gelangen, wenn sie anschließend nicht gründlich gewaschen werden. Menschenrechtsorganisationen kritisieren zudem, dass auf konventionellen Bananenplantagen schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. So müssen die Arbeiter teilweise bis zu 15 Stunden arbeiten und für Löhne weit unterhalb des vor Ort üblichen Mindestlohns.