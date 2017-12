Umfrage Banken erwarten 2018 weiteres Wachstum für deutsche Wirtschaft

Wenn es keine grundlegenden Veränderungen an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt, wird in Deutschland auch 2018 die Wirtschaft kräftig wachsen. Das geht aus einer Umfrage unter Großbanken hervor. Die Wirtschaft hierzulande sei so gut aufgestellt wie nie zuvor.