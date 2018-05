Baugewerbe Vom Sorgenkind zur Boombranche

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums arbeiten 1,92 Millionen Menschen in Deutschland auf dem Bau. Weniger als die Hälfte von ihnen ist gewerkschaftlich organisiert. Laut IG BAU sind es rund 800.000 Beschäftigte. Für die waren die Tarifverhandlungen Ende April gescheitert. Nun beginnt in Berlin die Schlichtung.

Die Arbeitgeber streben eine Angleichung der Tariflöhne in Ost und West bis Ende 2022 an. Für IG BAU-Chef Feiger ist eine "jährliche Erhöhung von 1,65 Prozent im Westen (...) angesichts der hervorragenden Konjunktur nicht akzeptabel".

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin prognostizierte im Januar, der Aufwärtstrend werde in den kommenden beiden Jahren erhalten bleiben. Allerdings würden Investitionen stärker in Sanierungen und Modernisierungen fließen und weniger in Neubau.